Ferrovie dello Stato assume operatori senza esperienza | stipendio e come candidarsi

Da quifinanza.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ferrovie dello Stato ha avviato una campagna di assunzioni su tutto il territorio italiano, offrendo opportunità anche a chi non ha esperienza nel settore. L’azienda sta reclutando operatori per rafforzare il personale, con stipendi non specificati. Le candidature possono essere inviate attraverso i canali ufficiali dell’azienda, seguendo le istruzioni disponibili sul sito web. La selezione si rivolge a candidati di diverse provenienze, senza requisiti di esperienza pregressa.

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Lavorare nel settore dei trasporti in Italia non è mai stato così semplice come nelle ultime settimane. Il gruppo Ferrovie dello Stato sta attraversando una fase di forti cambiamenti, aziendali e infrastrutturali, motivo per cui ha avviato una nuova campagna di reclutamento su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo è alla ricerca di operatori di manutenzione, anche senza previa esperienza nel ruolo. Si tratta di un’opportunità di primissimo piano per i giovani diplomati. Cosa fa un operatore della manutenzione. Il profilo per cui Ferrovie dello Stato ha avviato la selezione è cruciale nel funzionamento pratico della macchina aziendale.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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