EssilorLuxottica assume 100 lavoratori anche senza esperienza come candidarsi

Da quifinanza.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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EssilorLuxottica sta cercando circa 100 nuovi dipendenti in Italia, offrendo opportunità anche a chi non ha esperienza. Le posizioni sono distribuite tra stabilimenti di produzione, uffici e centri logistici. La campagna di assunzioni riguarda ruoli diversi e mira a coprire varie aree aziendali. Le candidature sono aperte a tutti, senza requisiti di esperienza pregressa, e si può presentare domanda tramite il sito ufficiale dell’azienda.

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Si profilano nuove opportunità di lavoro in EssilorLuxottica, il gruppo nel settore eyewear e nella cura della vista, che ha avviato una nuova campagna di reclutamento in Italia con circa 100 posizioni aperte tra stabilimenti produttivi, uffici e centri logistici. Le selezioni riguardano sia profili specializzati sia giovani senza esperienza. Quali sono i profili ricercati. Le assunzioni interessano numerosi ambiti aziendali. Una parte consistente riguarda l’area produttiva e industriale, con ricerche aperte per: addetti alla produzione;. operatori cnc (controllo numerico computerizzato, nds);. manutentori;. progettisti di imballaggi;. supervisori;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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