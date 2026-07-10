Ferrovie dello Stato assume lavoratori anche senza esperienza | come candidarsi

Ferrovie dello Stato ha avviato una selezione a Viterbo, nel Lazio, per l’assunzione di personale senza esperienza. La società cerca candidati interessati a partecipare a un percorso di formazione, con l’obiettivo di inserire i nuovi assunti nel proprio organico. La selezione è rivolta a persone che desiderano lavorare nel settore ferroviario e prevede l’opportunità di formazione sul campo. La candidatura può essere inviata attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha aperto una nuova selezione nel Lazio, nello specifico a Viterbo, finalizzata alla formazione e all’inserimento di nuovo personale. La particolarità dell’offerta risiede nel fatto che non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore e non sono previsti limiti di età per l’accesso. Al termine di un percorso formativo interamente aziendale, è previsto l’inserimento delle risorse selezionate con contratto a tempo indeterminato. Il piano di assunzioni. La campagna di reclutamento si inserisce nel più ampio Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato, che punta all’inserimento di ben 20.000 nuove risorse nell’arco del quinquennio nelle varie società collegate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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