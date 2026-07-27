Dopo una settimana di preoccupazione, il rapper è tornato a casa e sta bene. L’artista aveva avuto un ricovero poco prima della nascita del suo terzo figlio e ha condiviso sui social un messaggio di gratitudine, scrivendo di sentirsi fortunato ad essere sotto questo cielo. Nei giorni successivi, si dedicherà alla famiglia, in particolare al neonato. Nessun dettaglio sulle cause del ricovero è stato reso noto.

Una settimana di paura per Fedez, adesso il rapper è tornato a casa e sta bene: si dedicherà qualche giorno al suo terzo figlio, nato pochi giorni prima del suo ricovero Attimi di grande paura perFedez.Lo scorso 21 luglio è stato ricoverato perché un’ulcera gli si è riaperta.Finora il rapper ha scelto la strada del silenzio ma adesso ha deciso di romperlo, rivelando cosa gli è accaduto e quanto sia stata vitale per lui la trasfusione di sangue. Fedezha sottolineato che in un momento così bello per la sua vita –la nascita del terzo figlio– ha avuto paura che il mondo gli crollasse addosso e che non lo potesse più riabbracciare. Dopo una settimanaFedezrompe il silenzio:“Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez torna sui social: “Fortunato ad essere sotto questo cielo”

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Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO (Testo\Lyrics)

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