Un uomo è stato risucchiato dal finestrino di un volo Ryanair e ha dichiarato di essere fortunato ad essere vivo. Nonostante ora possa parlare, la sua convalescenza sarà lunga. L'incidente ha causato grande preoccupazione tra i passeggeri e il personale di bordo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La vittima ha descritto l’accaduto come un vero e proprio incubo, sottolineando la gravità della situazione.

Un incubo che continua. Anche se adesso riesce a parlare, è ancora molto lunga la convalescenza che dovrà affrontare Ljubisa Karovi?, l'imprenditore serbo di 61 anni risucchiato verso l’esterno dopo la rottura del finestrino in corrispondenza della fila 11F del volo Ryanair dello scorso 10 luglio decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Le prime parole dell’uomo. "L'esplosione è ciò che ricordo di più", afferma l'imprenditore serbo in un'intervista al The Guardian. Con la testa sorretta da un collare ortopedico e lo sguardo perso nel vuoto, al quotidiano britannico spiega chiaramente come si sente adesso. "È il rumore che precede il caos, il rumore che è sempre presente quando chiudo gli occhi per dormire". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il racconto dell'uomo risucchiato dal finestrino del volo Ryanair: "Fortunato ad essere vivo"

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PEZZI di MOTORE rompono FINESTRINO di un aereo: passeggero trattenuto per non essere RISUCCHIATO

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