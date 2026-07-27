Fedez ringrazia i sei sconosciuti che gli hanno salvato la vita | Non sarei qui senza le loro donazioni

Fedez, dopo un ricovero la scorsa settimana, è tornato a casa e ha annunciato di sospendere alcune attività temporaneamente a causa di problemi di salute. In un post, ha ringraziato sei persone sconosciute che gli hanno donato sangue e plasma, affermando di non essere qui senza il loro aiuto. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della sua condizione o sulle donazioni ricevute.

Dopo il ricovero della scorsa settimana, Fedez è tornato a casa e ha pubblicato un post nel quale spiega che per un po’ sospenderà alcune attività, per ragioni di salute. Lunedì 20 luglio 2026 il rapper e podcaster è stato ricoverato al Fatebenefratelli poi è stato trasferito all’ Humanitas di Rozzano, dove è stato ricoverato nel reparto di Gastroenterologia in seguito a un episodio di sanguinamento da ulcera gastrica. Un episodio già capitato in passato, in seguito all’intervento per la rimozione di un tumore del pancreas. “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Fedez, Marco Masini, HAUSER - MERAVIGLIOSA CREATURA (Official Audio)

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