A Roma nessuno voleva operarmi qui mi hanno salvato la vita | paziente romano ringrazia la Cardiochirurgia di Perugia
Un paziente romano di 52 anni ha scritto una lettera di ringraziamento all’ospedale di Perugia, dove ha ricevuto il suo quarto intervento al cuore. Nella comunicazione ha riferito che a Roma nessuno voleva operarlo, mentre a Perugia i medici hanno salvato la sua vita. Si chiama Alessandro e ha spiegato di essere stato affetto da problemi cardiaci. La lettera è stata inviata all’Azienda ospedaliera della città umbra, riconoscendo l’intervento e l’assistenza ricevuta.
"Mi chiamo Alessandro, ho 52 anni e sono romano". Inizia con queste parole la lettera di un paziente cardiopatico, inviata all'Azienda ospedaliera di Perugia per ringraziare medici e personale sanitario, dopo essere stato sottoposto al suo quarto intervento al cuore.Una storia fatta di rifiuti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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