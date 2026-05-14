A Roma nessuno voleva operarmi qui mi hanno salvato la vita | paziente romano ringrazia la Cardiochirurgia di Perugia

Un paziente romano di 52 anni ha scritto una lettera di ringraziamento all’ospedale di Perugia, dove ha ricevuto il suo quarto intervento al cuore. Nella comunicazione ha riferito che a Roma nessuno voleva operarlo, mentre a Perugia i medici hanno salvato la sua vita. Si chiama Alessandro e ha spiegato di essere stato affetto da problemi cardiaci. La lettera è stata inviata all’Azienda ospedaliera della città umbra, riconoscendo l’intervento e l’assistenza ricevuta.

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