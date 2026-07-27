Fedez, tornato a casa dopo un ricovero per sanguinamento, ha ringraziato i donatori di sangue, affermando che hanno salvato la sua vita. Dopo un episodio che lo ha portato al pronto soccorso e poi all’ospedale Humanitas di Rozzano, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto da sei sconosciuti. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause dell’emergenza.

Fedez è tornato a casa dopo i problemi di salute. Prima al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e il ricovero in Chirurga a causa di un nuovo episodio di sanguinamento, poi il trasferimento all’Humanitas di Rozzano. Lo stesso cantante, il giorno dopo le dimissioni, ha pubblicato l’immagine di una sacca, spiegando di essersi sottoposto ad alcune trasfusioni e ringraziando “6 donatori di sangue sconosciuti, senza di loro non sarei qua“. Il post su Instagram dopo le dimissioni Lunedì 27 luglio, Fedez ha pubblicato un post su Instagram, accompagnato dalla canzone Male necessario portata al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez ringrazia i donatori di sangue, "mi hanno salvato la vita di nuovo, non sarei qua senza 6 sconosciuti"

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