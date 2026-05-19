Raffaele Sollecito a Belve | Un poliziotto mi ha detto | se ti alzi ti riempio di botte e ti lascio in un lago di sangue Mi avevano minacciato e senza che fosse presente il mio avvocato Dicevano che sarei stato tutta la vita in carcere

Torna “Belve Crime”, condotto Francesca Fagnani e in onda stasera martedì 19 maggio alle 21.20, su Rai 2. Raffaele Sollecito torna a parlare per raccontare dettagli inediti di una vicenda che continua a segnare la sua vita, rivelando come il peso dei sospetti non lo abbia mai davvero abbandonato, nonostante l'assoluzione ormai definitiva nel caso che scosse l'Italia intera. "Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole", afferma Sollecito, con una amarezza che dice tutto. Il "delitto di Perugia" resta una delle vicende giudiziarie più controverse e dibattute degli ultimi decenni. Tutto ebbe inizio la mattina del 2... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sollecito a Belve Crime: Un agente mi disse se ti alzi da questa sedia ti riempio di botte

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