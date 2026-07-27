Il cantante ha dichiarato di aver pensato di morire mentre nacque suo figlio, e ha ringraziato sei donatori sconosciuti per avergli salvato la vita tramite una trasfusione di sangue. Ha anche sottolineato che il tempo è l’unico bene realmente prezioso, spesso ci fa capire molte cose in ritardo, e ha commentato sulla condizione umana, affermando che tutti sono felici, scontenti e vivi.

«A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi», dice il cantante. Poi torna ai momenti trascorsi in corsia: «Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo». Il pensiero è rivolto al piccolo Edoardo Lupo, nato dalla relazione con Giulia Honegger. «In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fedez: «Pensavo che la mia vita stesse finendo mentre iniziava quella di mio figlio. Sono vivo grazie a sei sconosciuti che hanno donato il sangue»

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Pensavo fosse amore e invece... - Fedez (Radio Italia Live 27/03/26)

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