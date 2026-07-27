Farmaci per dimagrire | ti fanno perdere muscoli o è solo un falso allarme?

I farmaci a base di GLP-1, usati per la perdita di peso, sono stati associati a una riduzione della massa muscolare. Questa preoccupazione riguarda sia medici che pazienti, poiché oltre alla perdita di peso, si teme che possano causare anche una perdita di muscoli. Al momento, non ci sono dati definitivi che confermino questa associazione come un effetto collaterale comune. La questione resta oggetto di studio e discussione nel settore medico.

La rapida diffusione dei farmaci basati sul GLP-1 ha aperto un nuovo interrogativo che preoccupa medici e pazienti: insieme ai chili e al tessuto adiposo, chi assume questi medicinali rischia di perdere una quantità eccessiva di muscoli? La questione è stata affrontata da due esperti durante le Scientific Sessions 2026 dell’American Diabetes Association, con posizioni differenti che aiutano a fare chiarezza su un tema delicato. Da un lato Samuel Klein, professore William H. Danforth di Medicina e Scienze della nutrizione e direttore del Programma per la gestione del peso presso la Washington University School of Medicine di St. Louis, ritiene infondate le preoccupazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I FARMACI PER DIMAGRIRE FUNZIONANO

Notizie e thread social correlati

«Medicine per curare, non farmaci per dimagrire»Un esperto ha richiamato l’attenzione sull’uso improprio di alcuni medicinali, sottolineando che sono stati concepiti per curare malattie e non come...

Farmaci anti-obesità, Aifa: non sono scorciatoie per dimagrireL’Aifa ha diffuso un avviso riguardo ai farmaci recentemente approvati per il trattamento di diabete e obesità, sottolineando che non rappresentano...

Temi più discussi: Se Oprah, Serena Williams e Musk consigliano il farmaco dimagrante: chi controlla cosa dicono?; I farmaci dimagranti con semaglutide e GLP-1 possono combattere l’alcolismo, ricoveri ridotti fino al 65%. Ecco come riducono il desiderio di bere: il nuovo studio; Farmaci anti obesità fanno perdere i capelli? Scopri; Farmaci per dimagrire: ecco perché non sono la scorciatoia che pensi.

I tre dolcificanti che uso e consiglio (1 di 2). Fortunatamente per quelli con la gola pelosa come me, che non potrebbero stare senza un dolcetto, esistono dolcificanti che si adattano perfettamente alla dieta chetogenica senza comprometterne i risultati in termin x.com

Farmaci per dimagrire: perdere peso non basta? Il nuovo studio mette in discussione uno dei benefici più attesiI farmaci anti-obesità come semaglutide e tirzepatide aiutano a perdere peso, ma un'ampia revisione pubblicata sul BMJ suggerisce che il dimagrimento non sempre si traduce in un miglioramento della qu ... blitzquotidiano.it

Corsa ai farmaci per dimagrire. Boom di vendite sul dark web: È pericoloso. Serve il parere medicoDimagrire senza fare troppa fatica e senza diete drastiche. Quello a cui ha pensato una azienda farmaceutica danese che ha immesso sul mercato una serie di farmaci, subito decantati da diverse star ... ilrestodelcarlino.it