L’Aifa ha diffuso un avviso riguardo ai farmaci recentemente approvati per il trattamento di diabete e obesità, sottolineando che non rappresentano soluzioni rapide per dimagrire. Pur registrando un aumento nell’uso di queste terapie, l’agenzia ricorda che sono medicamenti soggetti a prescrizione medica e devono essere seguiti da controlli medici regolari. Questi farmaci devono essere inseriti in un percorso terapeutico ben strutturato, senza considerarle come scorciatoie per perdere peso.

L’Aifa avverte: i nuovi farmaci per diabete e obesità non sono scorciatoie per perdere peso. Nonostante l’uso sia in forte crescita, restano terapie che richiedono prescrizione medica, controlli rigorosi e un percorso strutturato. Servizio di Monica Di Loreto. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Farmaci anti-obesità, Aifa: non sono scorciatoie per dimagrire

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