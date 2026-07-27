L’autopsia sul 42enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia non ha chiarito se il sangue nei polmoni sia arrivato prima o dopo la morte. Il medico ha spiegato che le analisi non permettono di stabilire con certezza il momento dell’ingresso del sangue nel sistema respiratorio. Fakir è morto in circostanze ancora da chiarire, e l’esito dell’esame non ha fornito ulteriori dettagli sulla sequenza degli eventi.

Matteo Bassetti ha spiegato le ragioni per cui l’autopsia non è riuscita a chiarire se il sangue trovato nei polmoni di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, sia arrivato nel sistema respiratorio dell’uomo prima o dopo la morte. Bassetti ha anche invitato ad astenersi da giudizi affrettati sulla vicenda, sottolineando le difficoltà degli operatori sanitari e della polizia nell’avere a che fare con pazienti pericolosi per gli altri e per sé stessi. Perché l'autopsia non ha chiarito la causa della morte di Fakir La difesa dell'operato di poliziotti e sanitari Le condizioni di Fakir e il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fakir morto a Bologna, Bassetti spiega come l'autopsia non chiarisca quando sia arrivato il sangue nei polmoni

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