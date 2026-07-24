La Tac eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia, rivela che i suoi polmoni sono pieni di sangue. Il decesso è avvenuto domenica scorsa in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna. È in corso l’autopsia per chiarire le cause della morte.

“Polmoni pieni di sangue”. La Tac sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, dice questo. L’esame, i cui esiti dovranno essere verificati dall’autopsia fissata per oggi, prospetta un quadro compatibile con un’asfissia, che potrebbe essere stata provocata dalla prolungata compressione del torace mentre l’uomo veniva immobilizzato dagli agenti. Una compromissione delle vie respiratorie durata cinque minuti in un soggetto già con problemi cardiaci e di asma, così come raccontato da amici e parenti. Fakir sarebbe rimasto per circa cinque minuti con il torace schiacciato al suolo, mentre gli venivano bloccate mani e piedi con le fascette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - I polmoni di Abderrahim Fakir “pieni di sangue”, in corso l’autopsia dopo la Tac sul corpo del 42enne morto a Bologna

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