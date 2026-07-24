Il corpo di Abderrahim Fakir è stato trovato a Bologna. La TAC effettuata ha rivelato sangue nei polmoni, suggerendo la possibilità di soffocamento come causa della morte. Attualmente, è in corso l’autopsia per determinare le cause ufficiali.

Il corpo di Abderrahim Fakir è stato sottoposto a un primo esame, una TAC dalla quale emergerebbe sangue nei polmoni. Questo farebbe supporre che possa essere morto soffocato. Si attende l’autopsia per avvalorare l’ipotesi. Bisognerà poi capire se le pratiche di contenimento messe in atto dagli agenti siano state la causa del decesso. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi l’intervento è stato svolto “con la delicatezza che ci vuole in questi casi”. Sangue nei polmoni di Fakir La domanda più importante alla quale rispondere nel caso della morte di Abderrahim Fakir è cosa abbia causato il decesso. All’inizio si è parlato di problemi cardiaci e respiratori pregressi, tra smentite dei parenti e conferme di alcuni conoscenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Abderrahim Fakir morto a Bologna, secondo la Tac aveva polmoni pieni di sangue: attesa per l'autopsia

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Fakir Abderrahim morto ammanettato a Bologna: iscritti poliziotti e sanitari per omicidio colposo

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I polmoni di Abderrahim Fakir “pieni di sangue”, in corso l’autopsia dopo la Tac sul corpo del 42enne morto a BolognaLa Tac eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia, rivela che i suoi polmoni sono pieni di sangue.

La tac di Fakir, morto a Bologna: forse è stato soffocato dal suo stesso sangue. Oggi l'autopsiaLa TAC sul corpo di Fakir, morto a Bologna, mostra una compromissione delle vie respiratorie.

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Abderrahim Fakir aveva i polmoni pieni di sangue. E’ quanto era emerso ieri dalla Tac ed è quanto trova conferma oggi nell’autopsia. Un elemento che rafforza l’ipotesi che il 42enne possa essere morto soffocato dal suo stesso sangue. Uno scenario che sare x.com

Prima di processare il morto. Dieci risposte sul caso di Abderrahim Fakir reddit

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