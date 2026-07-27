Fakir, già ferito, è stato immobilizzato mentre era ancora cosciente. Le immagini mostrano sangue sul suo volto e almeno tre persone che lo tengono a terra, tra cui un agente di polizia. Le manovre di contenimento sono in corso e Fakir non ha ancora perso i sensi. La scena è ripresa da un video esclusivo.

Fakir non ha ancora perso i sensi. Sono appena iniziate le manovre di contenimento. Sul volto si nota la presenza di sangue.Si vedono almeno tre persone che lo trattengono tra le quali lo stesso agente di polizia. Paura nella zona di Porte de Clichy, nel nord della capitale francese. Due delle vittime sono in gravi condizioni. Gli inquirenti, al momento, non privilegiano la pista del terrorismo. Il violento temporale ha provocato allagamenti nella zona della stazione ferroviaria, dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati. Nessuna persona risulta in pericolo. Come usare il ventaglio con classe? Petra Carsetti, maestra di galateo, e Carlo Cambi ci svelano le regole del bon ton per un gesto elegante e senza tempo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fakir era già ferito quando è stato immobilizzato. Le immagini esclusive di Filorosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

3 year mocked poor husband,first night,unlock dormant strength overnight,rise dominate everything.

Notizie e thread social correlati

Svolta nel caso Fakir: il marocchino era già ferito quando è stato immobilizzato. Spunta il videoNel quartiere Pilastro di Bologna, le immagini della bodycam di uno degli agenti mostrano il momento in cui il marocchino, coinvolto nell’intervento,...

Bologna, 43enne marocchino muore durante intervento di polizia: "in stato di agitazione" era stato immobilizzato e legatoUn uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un intervento di polizia, avvenuto dopo che era stato immobilizzato e legato.

Temi più discussi: Fakir, morto di polizia. Ma c’è già lo scudo per agenti e sanitari; Maltrattato dallo stesso poliziotto di Fakir: la denuncia del rapper e la difesa dell'agente; Video shock di Fakir morto con una chiazza di sangue. Zuppi: valutare errori interesse polizia. Scorta per Lepore; Bologna, nuovo corteo per Fakir. Assegnata la scorta al sindaco Lepore.

Fakir si è ferito da solo Per fortuna, l’agente aveva acquistato la bodycam. x.com

Fakir, il frame della bodycam dei poliziotti mostra la ferita alla nuca. E i pm convocano familiari e testimoniCi sono i fratelli di Abdehrrim Fakir, Khadija e Mohammed, ma anche la nipote Yossra, tra le persone convocate oggi pomeriggio in procura a Bologna per essere ascoltate dalla ... ilmessaggero.it

Tutti i video del caso di Abderrahim Fakir, in ordineDopo il primo ne sono stati diffusi altri, di telefoni e bodycam, che aggiungono nuove informazioni su quello che è successo ... ilpost.it

Fakir, Bignami: Chi invoca giustizia vuole gettare un’ombra sull’operato degli agenti reddit