Musica, parate di supercar, notti bianche, cultura e iniziative inclusive, trasformeranno Monza in un grande palcoscenico urbano in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, dal 4 al 6 settembre prossimi, con la nuova edizione del "Monza FuoriGP 2026". Il palinsesto di appuntamenti, promosso dal Comune di Monza e realizzato dalla Rti composta da T Project Group Sinapps, Unconventional Events e Chocolat Pubblicità, è stato pensato per coinvolgere tifosi, turisti e residenti in una tre giorni di eventi ad accesso libero. Il cuore musicale dell'evento sarà Piazza Cambiaghi con il format "Kiss Kiss Way" a cura di Radio Kiss Kiss, affiancato dall'intrattenimento di Radio 105 in Piazza Roma, sessioni di jazz e serate open mic. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - F1, Monza FuoriGP 2026: palcoscenico diffuso tra musica, parate e solidarietà

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