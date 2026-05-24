Vico d’Estate 2026 la città si trasforma in un grande palcoscenico diffuso
Dal 31 maggio e fino a metà settembre, la città sarà teatro di “Vico d’Estate 2026”, un calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale. La manifestazione trasformerà diversi quartieri in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo cittadini e visitatori. La programmazione si protrarrà per tutta l’estate, offrendo spettacoli e iniziative di vario genere in vari luoghi della città.
Ufficializzato il programma di “Vico d’Estate 2026”, il ricco calendario di eventi promosso dalla Città di Vico Equense che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta la stagione estiva, dal 31 maggio fino alla metà di settembre.L’apertura ufficiale è prevista con l’accensione delle luminarie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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