Polverigi Inteatro Fest 2026 | il borgo si trasforma in un palcoscenico diffuso tra grandi maestri e nuove visioni

Da anconatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 al 14 giugno, Polverigi ospiterà l'edizione 2026 di Inteatro Fest, un festival dedicato allo spettacolo dal vivo. L'evento trasformerà il borgo marchigiano in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo grandi maestri e nuove produzioni. La manifestazione si svolgerà in diverse location del centro storico, con spettacoli, performance e incontri programmati durante tutto il periodo. La rassegna si rivolge a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

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POLVERIGI – Dal 4 al 14 giugno il borgo marchigiano torna a essere il cuore pulsante dello spettacolo dal vivo con l'edizione 2026 di Polverigi Inteatro Fest. Dieci giorni intensi che vedranno alternarsi 20 compagnie per un totale di 40 appuntamenti, capaci di intrecciare teatro, danza, musica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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