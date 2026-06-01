Polverigi Inteatro Fest 2026 | il borgo si trasforma in un palcoscenico diffuso tra grandi maestri e nuove visioni

Notizia in breve

Dal 4 al 14 giugno, Polverigi ospiterà l'edizione 2026 di Inteatro Fest, un festival dedicato allo spettacolo dal vivo. L'evento trasformerà il borgo marchigiano in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo grandi maestri e nuove produzioni. La manifestazione si svolgerà in diverse location del centro storico, con spettacoli, performance e incontri programmati durante tutto il periodo. La rassegna si rivolge a un pubblico di appassionati e professionisti del settore.