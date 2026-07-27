F1 i promossi e bocciati del GP d’Ungheria 2026 | bentornato Norris! Kimi vince anche se non vince Ferrari sprecona

Durante il Gran Premio d’Ungheria 2026, Lando Norris si è distinto con una gara e un fine settimana notevoli, confermando il suo talento. Kimi Raikkonen ha vinto la corsa, anche se non ha ottenuto il primo posto ufficiale. La Ferrari ha mostrato problemi di gestione, sprecando alcune opportunità durante la gara. Norris è stato l’unico ad essere promosso, mentre altri piloti e team non sono stati menzionati come particolarmente positivi o negativi.

PROMOSSI. LANDO NORRIS (McLaren): gara e fine settimana da incorniciare per il campione del mondo perché, se qualcuno se ne fosse dimenticato, il campione in carica è ancora l’inglese. La McLaren si presenta in Ungheria con un bel passo in avanti a livello tecnico e Lando Norris non sbaglia nulla. Pole position di forza e vittoria netta alla domenica. Bentornato Lando! MAX VERSTAPPEN (Red Bull): l’olandese, come sempre, dà il suo massimo ogni volta che scende in pista. La sua RB22, e lo si capisce sin da subito, non è in grado di poter lottare per il successo, ma lui la spinge fino al secondo posto con una grande partenza, un bellissimo sorpasso su Lewis Hamilton e 70 giri perfetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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