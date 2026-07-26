L’ordine di arrivo del GP di Ungheria 2026 vede Norris al primo posto, seguito da Antonelli sul podio. La gara si è svolta sull’Hungaroring, un circuito stretto e tecnico. La Ferrari, che era considerata tra le favorite, non è riuscita a ottenere un risultato rilevante.

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© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Ungheria 2026: Norris vince, Antonelli sul podio. Ferrari bocciata da favorita

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