Durante il Gran Premio di Ungheria, il pilota ha conquistato la vittoria nonostante difficoltà lungo la gara. Max e Kimi sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, mentre le Ferrari sono rimaste fuori dal podio. La corsa si è disputata sul circuito di Budapest il 26 luglio 2026. La vittoria rappresenta una conferma della capacità del pilota di mantenere il comando anche in condizioni sfavorevoli.

Budapest (Ungheria) 26 luglio 2026 - Una vittoria da campione, un ricordo a tutti quanti, tifosi e rivali in griglia, di come il numero 1 sulla scocca se lo sia guadagnato con merito lo scorso anno. Lando Norris vince una gara complicatissima nel Gran Premio d'Ungheria, lo fa dimostrando di essere il pilota più veloce del weekend ancora una volta, dopo la pole di ieri sera. L'inglese batte Max Verstappen e Kimi Antonelli, i quali completano il podio, mentre Oscar Piastri è costretto al ritiro dopo aver guidato la gara per più di metà della sua durata. Doveva essere un weekend per la Ferrari, ma le rosse sbagliano la partenza e arrivano fuori dal podio con Leclerc quarto e Hamilton quinto per una penalità di 5''. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - F1 Ungheria: Norris soffre ma vince da campione, Max e Kimi a podio, davanti alle Ferrari

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