Ex Ilva vincono i cittadini | la Corte d’Appello di Milano ordina lo stop dell’area a caldo entro 90 giorni

La Corte d’Appello di Milano ha ordinato lo stop dell’area a caldo nello stabilimento ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La decisione è arrivata dopo il reclamo di cittadini e genitori tarantini, che avevano contestato le autorizzazioni rilasciate alle aziende. La sentenza ha annullato la decisione precedente del Tribunale, accogliendo le richieste della parte civile. La procedura riguarda la sospensione delle attività dell’area a caldo, considerata responsabile di emissioni inquinanti.

Svolta giudiziaria per lo stabilimento ex Ilva di Taranto. La Sezione specializzata della Corte d’Appello di Milano ha accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in AS e Acciaierie d’Italia in AS, ribaltando la precedente decisione del Tribunale. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche dell’area a caldo entro tre mesi. La ripartenza sarà subordinata a due condizioni vincolanti: la bonifica completa e integrale dell’amianto (asbesto) e la drastica riduzione delle emissioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5). Rischio sanitario e parziale disapplicazione dell’AIA. Il provvedimento nasce dalla rilevazione di un persistente pericolo per la salute pubblica, causato dal «progressivo ammaloramento dello stabilimento». 🔗 Leggi su Open.online

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