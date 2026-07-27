Ex Ilva vincono i cittadini | la Corte d’Appello di Milano ordina lo stop dell’area a caldo entro 90 giorni Il governo conferma il prestito

La Corte d’Appello di Milano ha ordinato lo stop dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, accogliendo il ricorso di cittadini e genitori contro la società e l’azienda. La decisione ha annullato una precedente sentenza del Tribunale. Nel frattempo, il governo ha confermato il prestito alla società.

Svolta giudiziaria per lo stabilimento ex Ilva di Taranto. La Sezione specializzata della Corte d’Appello di Milano ha accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in AS e Acciaierie d’Italia in AS, ribaltando la precedente decisione del Tribunale. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche dell’area a caldo entro tre mesi. La ripartenza sarà subordinata a due condizioni vincolanti: la bonifica completa e integrale dell’amianto (asbesto) e la drastica riduzione delle emissioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5). Rischio sanitario e parziale disapplicazione dell’AIA. Il provvedimento nasce dalla rilevazione di un persistente pericolo per la salute pubblica, causato dal «progressivo ammaloramento dello stabilimento». 🔗 Leggi su Open.online

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