La corte d'Appello ordina la sospensione dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni. La ripartenza avverrà solo dopo bonifica dell’amianto e riduzione delle polveri Nuovo capitolo nella lunga vicenda dell’ex Ilva di Taranto.La Sezione specializzata in materia di Impresa della Corte d’Appello di Milano ha accolto ilreclamopresentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, disponendo lasospensione delle attività siderurgiche a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. La decisione ribalta il precedente pronunciamento del Tribunale e riconosce la permanenza di unrischioper la salute pubblica legato al “progressivo ammaloramento dello stabilimento”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ex Ilva, la Corte d’Appello ordina lo stop dell’area a caldo: ‘Taranto resta a rischio’

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