Ex Ilva Giorgetti | sentenza stravolge processo di cessione
Il ministro ha commentato che la sentenza sull'ex Ilva cambia drasticamente il processo di cessione, che era già in fase avanzata. La decisione giudiziaria ha modificato le modalità e le tempistiche previste, influenzando le trattative in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto della sentenza, ma si evidenzia come questa abbia avuto un impatto sul percorso di vendita dell'azienda. La vicenda riguarda un'azienda siderurgica coinvolta in un procedimento legale complesso.
Roma, 27 lug. (askanews) - La sentenza sull'ex Ilva "stravolge tutta la fase di cessione che era in stato avanzato". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri commentando la sentenza della Corte d'appello di Milano che "accoglie la richiesta di inibitoria e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto impugnato, ordina a Ilva spa, Acciaierie d'Italia spa e Acciaierie d'Italia Holding spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ex Ilva, Giorgetti: sentenza stravolge processo di cessione
Notizie e thread social correlati
Rai, Giorgetti: “Mai pensato a cessione di quote a privati”Il ministro dell’Economia ha dichiarato di non aver mai considerato la cessione di quote pubbliche a privati riguardo alla Rai.
Ex Ilva, processo 'Ambiente svenduto': prescritto il reato di concussione per Nichi VendolaVenerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione del reato di concussione per Nichi Vendola e altri 14...
Ex Ilva, Giorgetti: sentenza stravolge processo di cessioneChe era già in stato avanzato Roma, 27 lug. (askanews) - La sentenza sull'ex Ilva stravolge tutta la fase di cessione che era in stato avanzato. Lo ha ... ilmattino.it
Giorgetti, in decreto 100 milioni per l'ex Ilva(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'altro articolo del decreto approvato oggi dal cdm, che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straor ... corrieredellosport.it