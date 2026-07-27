Ex Ilva Giorgetti | sentenza stravolge processo di cessione

Da quotidiano.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ministro ha commentato che la sentenza sull'ex Ilva cambia drasticamente il processo di cessione, che era già in fase avanzata. La decisione giudiziaria ha modificato le modalità e le tempistiche previste, influenzando le trattative in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto della sentenza, ma si evidenzia come questa abbia avuto un impatto sul percorso di vendita dell'azienda. La vicenda riguarda un'azienda siderurgica coinvolta in un procedimento legale complesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 27 lug. (askanews) - La sentenza sull'ex Ilva "stravolge tutta la fase di cessione che era in stato avanzato". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri commentando la sentenza della Corte d'appello di Milano che "accoglie la richiesta di inibitoria e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto impugnato, ordina a Ilva spa, Acciaierie d'Italia spa e Acciaierie d'Italia Holding spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento Ilva di Taranto,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ex ilva giorgetti sentenza stravolge processo di cessione
© Quotidiano.net - Ex Ilva, Giorgetti: sentenza stravolge processo di cessione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ex Ilva, Giorgetti: sentenza stravolge processo di cessione

Video Ex Ilva, Giorgetti: sentenza stravolge processo di cessione

Notizie e thread social correlati

Rai, Giorgetti: “Mai pensato a cessione di quote a privati”Il ministro dell’Economia ha dichiarato di non aver mai considerato la cessione di quote pubbliche a privati riguardo alla Rai.

Ex Ilva, processo 'Ambiente svenduto': prescritto il reato di concussione per Nichi VendolaVenerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione del reato di concussione per Nichi Vendola e altri 14...

ex ilva giorgetti sentenzaEx Ilva, Giorgetti: sentenza stravolge processo di cessioneChe era già in stato avanzato Roma, 27 lug. (askanews) - La sentenza sull'ex Ilva stravolge tutta la fase di cessione che era in stato avanzato. Lo ha ... ilmattino.it

ex ilva giorgetti sentenzaGiorgetti, in decreto 100 milioni per l'ex Ilva(ANSA) - ROMA, 27 LUG - L'altro articolo del decreto approvato oggi dal cdm, che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straor ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web