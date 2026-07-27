Ex Ilva Giorgetti | sentenza stravolge processo di cessione

Notizia in breve

Il ministro ha commentato che la sentenza sull'ex Ilva cambia drasticamente il processo di cessione, che era già in fase avanzata. La decisione giudiziaria ha modificato le modalità e le tempistiche previste, influenzando le trattative in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto della sentenza, ma si evidenzia come questa abbia avuto un impatto sul percorso di vendita dell'azienda. La vicenda riguarda un'azienda siderurgica coinvolta in un procedimento legale complesso.