Il ministro dell’Economia ha dichiarato di non aver mai considerato la cessione di quote pubbliche a privati riguardo alla Rai. La risposta è arrivata durante un’audizione in commissione Ambiente e lavori pubblici, dove è stato chiesto sulla possibile riforma dell’azienda radiotelevisiva. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle proposte o sui piani futuri relativi alla partecipazione pubblica nella società.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto alle domande dei senatori sulla riforma Rai in audizione in commissione Ambiente e lavori pubblici. “Mai pensato alla cessione di quote a privati. Altra questione è l’operazione Rai Way, che punta a razionalizzare la rete anche in un’ottica di modernità e mettere a disposizione della Rai delle risorse per nuovi progetti più adeguati sotto il profilo tecnologico”, ha detto il titolare del Tesoro. “Il modello societario non può essere stravolto, è una considerazione di fondo da cui credo non si possa prescindere, ovvero: la Rai è una società per azioni e, come tale, non può che seguire... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, Giorgetti: “Mai pensato a cessione di quote a privati”

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