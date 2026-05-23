Ex Ilva processo ' Ambiente svenduto' | prescritto il reato di concussione per Nichi Vendola

Da foggiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione del reato di concussione per Nichi Vendola e altri 14 imputati nel processo bis ‘Ambiente svenduto’. Il procedimento riguarda l'ex Ilva di Taranto e si riferisce a presunte irregolarità legate alla gestione ambientale. La decisione riguarda esclusivamente il reato di concussione, che non sarà più perseguito nei confronti degli imputati.

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Come riporta Tarantotoday, venerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione per Nichi Vendola e altri 14 imputati nel processo bis ‘Ambiente svenduto’, il procedimento penale sull'ex Ilva di Taranto. La decisione riguarda alcuni capi d'accusa, tra cui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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