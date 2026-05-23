Ex Ilva processo ' Ambiente svenduto' | prescritto il reato di concussione per Nichi Vendola

Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione del reato di concussione per Nichi Vendola e altri 14 imputati nel processo bis ‘Ambiente svenduto’. Il procedimento riguarda l'ex Ilva di Taranto e si riferisce a presunte irregolarità legate alla gestione ambientale. La decisione riguarda esclusivamente il reato di concussione, che non sarà più perseguito nei confronti degli imputati.