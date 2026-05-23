Ex Ilva processo ' Ambiente svenduto' | prescritto il reato di concussione per Nichi Vendola
Venerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione del reato di concussione per Nichi Vendola e altri 14 imputati nel processo bis ‘Ambiente svenduto’. Il procedimento riguarda l'ex Ilva di Taranto e si riferisce a presunte irregolarità legate alla gestione ambientale. La decisione riguarda esclusivamente il reato di concussione, che non sarà più perseguito nei confronti degli imputati.
Come riporta Tarantotoday, venerdì 22 maggio, la Corte d'assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione per Nichi Vendola e altri 14 imputati nel processo bis ‘Ambiente svenduto’, il procedimento penale sull'ex Ilva di Taranto. La decisione riguarda alcuni capi d'accusa, tra cui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Processo Ambiente svenduto, ex Ilva: rigettate richieste prescrizione
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