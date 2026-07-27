Il governo ha approvato un prestito da 100 milioni di euro per garantire la continuità dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La decisione è stata presa in risposta a una sentenza di Milano che, secondo un ministro, modifica significativamente le procedure di vendita dello stabilimento. Il finanziamento mira a sostenere le attività industriali in attesa di sviluppi legali e commerciali. La misura è stata adottata dal Consiglio dei Ministri senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle condizioni.

Un ulteriore prestito da 100 milioni di euro per la continuità operativa dello stabilimento. Risposta immediata del Consiglio dei Ministri che, su convocazione urgente della premier Giorgia Meloni, si è riunito nel pomeriggio di lunedì 27 luglio, a poche ore dal decreto della Corte di Appello di Milano che ha disposto a sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che comporterà di fatto la chiusura entro 90 giorni. «Il decreto approvato oggi e che era stato concepito prima della sentenza di Milano - ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - prevede ulteriori 100... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Ex Ilva di Taranto, governo Meloni stanzia altro prestito da 100 milioni. Giorgetti: «La sentenza di Milano stravolge la fase avanzata per la cessione»

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