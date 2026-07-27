Ex Ilva Corte d’Appello di Milano | Area a caldo da chiudere entro 90 giorni

La Corte d’Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell’area a caldo dell’ex stabilimento siderurgico entro 90 giorni. La decisione specifica che la riapertura dipende dalla bonifica completa dell’asbesto e dalla riduzione delle emissioni di particolato sottile. La corte ha sottolineato che la chiusura deve essere effettuata nel rispetto di queste condizioni, senza indicare eventuali scadenze alternative. La decisione riguarda esclusivamente l’area produttiva centrale dell’ex impianto.

La corte d’Appello di Milano ha stabilito che l’ area a caldo dell’ ex Ilva di Taranto, cioè il cuore produttivo dell’acciaio dello stabilimento, deve essere chiusa entro 90 giorni, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell’asbesto e alla riduzione delle emissioni sottili. I giudici hanno quindi accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia, sostenendo che gli impianti mettono a rischio la salute dei cittadini e compromettono l’ambiente. «Non va sottaciuto che gli impianti Ilva e il sistema produttivo sono rimasti immutati da... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Ex ILVA, i giudici: Deve CHIUDERE entro 90 GIORNI

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