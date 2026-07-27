La manifestazione a sostegno delle forze dell’ordine, prevista inizialmente per il 1° agosto, è stata rinviata all’8 agosto. La decisione è stata presa a causa della coincidenza con la cerimonia di commemorazione del 2 agosto, che si svolgerà nello stesso periodo. L’evento si terrà quindi una settimana più tardi rispetto alla data iniziale, con un presidio che si svolgerà in piazza.

La manifestazione a sostegno delle forze dell’ordine slitterà di una settimana. La stretta vicinanza con la cerimonia di commemorazione del 2 Agosto alla stazione e con molta probabilità anche l’assenza di ben 64 operatori feriti durante la guerriglia della scorsa settimana hanno spinto organizzatori e Questura a posticipare l’evento che promuove "la tutela della legalità " e mostra "sostegno" a carabinieri e polizia e anche alle "istituzioni". Ad annunciarlo sono i promotori stessi – Simone Carabella e Ambrose Omo Irogho, per tutti Omo e virtualmente conosciuto come ’Jolly Time’, tra gli altri – che lanciano l’invito per sabato 8 agosto, a partire dalle 15, sempre in piazza Roosevelt, sotto le finestre della Prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evento pro-forze dell’ordine rinviato. Il presidio in piazza si farà l’8 agosto

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