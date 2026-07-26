‘Giustizia per Fakir’ tra silenzio e luci E presidio per le forze dell’ordine

Venerdì sera a Faenza si sono svolte due manifestazioni, una con un banchetto, megafono e striscione, l’altra con candele, microfono e cartelli. Le manifestazioni si sono svolte senza problemi di ordine pubblico e sono state organizzate in risposta ai recenti fatti di Bologna e alla morte di un uomo di 43 anni. Sul posto sono presenti forze dell’ordine.

Un banchetto, un megafono e uno striscione da un lato. Candele, una cassa con microfono e vari cartelli dall’altro. Si sono svolte così, senza problemi di ordine pubblico, le due manifestazioni organizzate venerdì sera a Faenza in contemporanea, che scaturiscono dai recenti fatti di Bologna e la morte del 43enne Abderrahim Fakir. In ordine di tempo, poco oltre le 20, in corso Garibaldi di fronte a piazza San Francesco, quella organizzata dal gruppo consiliare Faenza Insieme Area Liberale e da Fratelli d’Italia. Presenti, tra gli altri, gli esponenti locali dei partiti, oltre al consigliere regionale di FdI Alberto Ferrero, i quali attraverso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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