Dopo gli spari in casa il presidio delle forze dell’ordine
Dopo gli spari in casa, le forze dell’ordine hanno avviato un presidio a Gratosoglio, concentrandosi su via Saponaro. Due volanti sono presenti oggi, con l’arrivo dei carabinieri previsto per domani. Inoltre, sarà installato un camper che funge da stazione mobile, anche per ricevere denunce. Lo ha annunciato il presidente del Municipio 5.
Presidio mobile di pattugliamento delle forze dell’ordine a Gratosoglio, con particolare attenzione a via Saponaro. "Oggi ci sono due Volanti (domani, i carabinieri) e si aggiungerà un camper con funzioni di stazione mobile anche per la ricezione di denunce" fa sapere il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese. I presìdi mobili, che si integrano ai controlli ordinari dei quartieri, erano partiti lo scorso anno in via sperimentale in via Padova e si spostano in base alle necessità, secondo quanto viene disposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. A Gratosoglio, gli occhi sono puntati in particolare sull’edificio di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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