Eventi estivi al Grande Sud | successo per i Villa perbene

Lo show dei Villa Per Bene al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano ha attirato una folla numerosa, con piazzetta Basile piena e molte persone che si sono riunite per assistere all’evento.

Piazzetta Basile stracolma e un'ondata irrefrenabile di risate. È stato un vero e proprio successo lo show dei Villa Per Bene al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano. Il celebre trio comico ha regalato ore di pura spensieratezza, confermando il forte legame con il pubblico del territorio. Lo show inserito nel ricco cartellone di eventi promosso dalla struttura commerciale per intrattenere visitatori e famiglie. E il calendario degli appuntamenti estivi continua a pieno ritmo. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 1 agosto, quando sul palco salirà la grinta e la voce di Giusy Attanasio, pronta a far cantare la piazza con i suoi successi più amati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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