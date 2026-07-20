Giugliano eventi estivi al Grande Sud | sabato risate con gli Arteteca
Sabato al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano si terrà uno spettacolo con gli “Arteteca”, che attirerà numerosi spettatori nella piazzetta Basile. La manifestazione apre una serie di eventi estivi programmati per tutta la stagione, con spettacoli di comicità e musica partenopea. L’area sarà allestita per accogliere il pubblico, e sono previsti altri appuntamenti nel corso dei mesi successivi.
Giugliano. Sarà un’estate di eventi, divertimento, musica ed intrattenimento al parco commerciale “Grande sud” di Giugliano. Al via sabato, con un pienone in piazzetta Basile, il fitto calendario di iniziative che vedranno protagonisti comici e interpreti della musica partenopea. A dare il via alle danze il duo comico “Arteteca”. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Al via gli eventi estivi al Grande Sud, sabato risate con gli Arteteca
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