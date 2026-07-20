Giugliano eventi estivi al Grande Sud | sabato risate con gli Arteteca

Notizia in breve

Sabato al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano si terrà uno spettacolo con gli “Arteteca”, che attirerà numerosi spettatori nella piazzetta Basile. La manifestazione apre una serie di eventi estivi programmati per tutta la stagione, con spettacoli di comicità e musica partenopea. L’area sarà allestita per accogliere il pubblico, e sono previsti altri appuntamenti nel corso dei mesi successivi.