Casaluce l’Assisi del Sud grande successo per l' iniziativa
Si è svolto con elevato afflusso di pubblico il convegno dedicato a Casaluce, intitolato “Casaluce, l’Assisi del Sud”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco locale, dal Comune e da UNPLI Caserta, ha approfondito i tesori artistici e storici del territorio. Il dibattito ha anche affrontato possibili sviluppi futuri, con il supporto di finanziamenti dedicati. La partecipazione ha confermato l’interesse verso il patrimonio culturale e le iniziative di valorizzazione.
Si è svolto con grande partecipazione di pubblico il convegno di studi “Casaluce, l’Assisi del Sud. Tesori trecenteschi tra analisi storico-artistiche e prospettive per il futuro”, promosso dalla Pro Loco di Casaluce “Casaluci” APS, dal Comune di Casaluce e da UNPLI Caserta, con il finanziamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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