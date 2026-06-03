Casaluce l’Assisi del Sud grande successo per l' iniziativa

Notizia in breve

Si è svolto con elevato afflusso di pubblico il convegno dedicato a Casaluce, intitolato “Casaluce, l’Assisi del Sud”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco locale, dal Comune e da UNPLI Caserta, ha approfondito i tesori artistici e storici del territorio. Il dibattito ha anche affrontato possibili sviluppi futuri, con il supporto di finanziamenti dedicati. La partecipazione ha confermato l’interesse verso il patrimonio culturale e le iniziative di valorizzazione.