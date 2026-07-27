Eva Longoria abito argento e nuovo taglio di capelli | così ha illuminato Marbella
Eva Longoria ha scelto un abito argento e un nuovo taglio di capelli per partecipare a un evento a Marbella. La sua apparizione ha attirato l’attenzione, con un look che ha messo in risalto il suo stile.
Il richiamo dell’estate, si sa, porta spesso con sé il desiderio di un cambiamento radicale e nemmeno le dive di Hollywood sanno resistere a tale tentazione. Lo sa bene Eva Longoria, la quale ha scelto la prestigiosa cornice di Marbella per debuttare con un look totalmente inedito. Abbandonata — definitivamente? — l’iconica chioma fluente di Gabrielle Solis, l’attrice ha incantato il pubblico non solo con un abito d’argento bello da togliere il fiato, ma soprattutto grazie ad un freschissimo caschetto sulle spalle, che promette di diventare il taglio più copiato della calda stagione. Eva Longoria d’argento vestita a Marbella stabilisce il taglio corto dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
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