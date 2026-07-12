Eva Herzigova al matrimonio non indossa un abito da sposa | meravigliosa con il vestito hippie e i capelli spettinati

Durante il matrimonio, Eva Herzigova ha indossato un vestito bianco in stile hippie chic, senza abito da sposa tradizionale. La modella ha scelto un look semplice ed essenziale, con capelli spettinati. La scelta ha evitato il classico abito da sposa sontuoso o a sirena.

Per il matrimonio Eva Herzigova fa una scelta anti convenzionale: non sceglie il solito abito da sposa sontuoso o a sirena, ma un vestito bianco dallo stile hippie chic, semplice ed essenziale. Ecco chi ha firmato il modello e tutti i dettagli del look per le nozze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il secondo abito da sposa di Aurora Ramazzotti: vestito corto con le paillettes per il ballo con Goffredo Cerza

Il vestito più sottovalutato della primavera si indossa così: 5 look con l’abito a maniche corteLa primavera porta con sé molti capi di stagione, ma spesso si sottovaluta un vestito a maniche corte che, nonostante la semplicità, si rivela molto...

Temi più discussi: Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sposano, sabato a Torino le nozze dell'anno; Eva Herzigova e le nozze con Marsiaj: Il nostro segreto? Rispetto, complicità e non mollare mai; Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino: le nozze a Palazzo Carignano; Eva Herzigova sposa Gregor Marsiaj a Torino: l'abito bohémien, gli ospiti vip e il ristorante stellato.

Eva #Herzigova sposa Gregorio #Marsiaj: Torino pronta al matrimonio più atteso dell’estate Leggi l'articolo completo: torinocronaca.it/news/torino/66… x.com

Matrimonio a Torino per Eva Herzigova e Gregor Marsiaj dopo un quarto di secolo insiemeDopo venticinque anni di amore e tre figli, Eva Herzigova e Gregor Marsiaj hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio civile a Torino. notizie.it

Eva Herzigova al matrimonio non indossa un abito da sposa: meravigliosa con il vestito hippie e i capelli spettinatiPer il matrimonio Eva Herzigova fa una scelta anti convenzionale: non sceglie il solito abito da sposa sontuoso o a sirena, ma un vestito bianco dallo ... fanpage.it