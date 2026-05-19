Dopo la conclusione delle gare delle auto elettriche sul circuito di Monte Carlo, i riflettori si spostano sulla Salle Empire dell’Hôtel de Paris. La serata è stata caratterizzata da un abito gioiello impreziosito da trasparenze strategiche e un tocco di luce, che ha attirato l’attenzione degli ospiti presenti. La location si è riempita di persone che hanno assistito a un evento di alta moda, con dettagli eleganti e un’atmosfera raffinata. La serata si è svolta senza incidenti, con un’attenzione particolare agli abiti di alta gamma.

L e auto elettriche hanno appena spento i motori sul circuito cittadino di Monte Carlo, ma i riflettori si riaccendono subito tra gli specchi della Salle Empire, all’Hôtel de Paris. Per il gala di chiusura del Monaco E-Prix, Charlene di Monaco ha deciso di archiviare i completi pantalone e i look formali da giorno per regalare ai presenti una lezione di puro stile da gran sera. Accanto al principe Alberto, la principessa ha dimostrato che la regalità contemporanea non deve per forza essere noiosa. La principessa ha rubato la scena ai piloti e conquistando l’attenzione del jet set internazionale. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Abito gioiello, trasparenze strategiche e un tocco di luce che ha illuminato la serata

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