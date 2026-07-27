La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei conti chiedendo di valutare un possibile danno erariale legato al progetto del Ponte sullo Stretto. Nell'atto si chiede di verificare eventuali responsabilità e danni all’erario derivanti dall’eventuale realizzazione dell’opera. La richiesta si basa su sospetti di irregolarità e sulla necessità di accertare eventuali responsabilità di fronte a possibili sprechi di risorse pubbliche.

La Cgil porta il progetto del Ponte sullo Stretto davanti alla Corte dei conti chiedendo di verificare se ci sono i presupposti di un danno erariale. Il sindacato guidato da Maurizio Landini ha presentato un esposto alle procure contabili di Sicilia e Lazio e alla Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello della magistratura contabile per la Regione Siciliana chiedendo di accertare se nella gestione dell’opera “siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se, al contrario, esista il rischio concreto che si stia producendo un danno alle finanze dello Stato”. L’iniziativa richiama le criticità evidenziate dalla... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esposto Cgil alla Corte dei conti: “Valutare il danno erariale legato al progetto del Ponte sullo Stretto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vigilessa promossa, due colleghi fanno causa al Comune: chiesto l'annullamento della graduatoria

Notizie e thread social correlati

Ponte sullo Stretto, l’esposto della Cgil alla Corte dei Conti: “Valutare danno erariale”La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti riguardante il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto, esposto della Cgil alla Corte dei conti per danno erarialeLa Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei conti per verificare se siano stati usati correttamente i fondi pubblici nella gestione del progetto...

Temi più discussi: Prysmian in luce, il mercato apprezza l'accordo da 5,5 mld per la fornitura di cavi per i data center; Bombe atomiche ad Aviano, archiviato l'esposto dei pacifisti; La difesa torna sugli scudi, settore al rimbalzo in tutta Europa; Giacomo Bruno lancia il suo 37° libro Bestseller Mettici la Faccia.

@cgilnazionale presenta un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale sul ponte Stretto #governodellafuffa x.com

Ponte sullo Stretto, l'ad Ciucci replica all'esposto Cgil: Massima attenzione al denaro pubblicoHo appreso con grande sorpresa dell'iniziativa assunta dalla Cgil con un esposto alla Corte dei conti . La società Stretto di Messina ha operato e opera nel ... messina.gazzettadelsud.it

Ponte sullo Stretto, la Cgil presenta un esposto alla Corte dei Conti sui fondi pubbliciLa Cgil chiede alla Corte dei Conti di verificare la gestione delle risorse per il Ponte sullo Stretto e i possibili rischi di danno erariale ... quifinanza.it