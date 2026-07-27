Un volo Ryanair da Palma di Maiorca a Bologna non è partito e ha causato il blocco di 150 passeggeri per quasi 24 ore. I viaggiatori sono rimasti in aeroporto per 18 ore, senza possibilità di partire, in un episodio descritto come “volo fantasma”. La compagnia aerea non ha fornito aggiornamenti immediati e i passeggeri sono stati costretti a attendere senza indicazioni chiare sulle tempistiche di riprotezione o rimborso.

Bologna, 27 luglio 2026 – Ben 18 ore trascorse in aeroporto a Palma di Maiorca, in Spagna, ma il disagio a causa della mancata partenza di un volo Ryanair diretto a Bologna è durato quasi 24 ore per ben 150 passeggeri. Il volo Ryanair sarebbe dovuto partire ieri mattina alle 6:55 ma alla fine è decollato soltanto all'1 di notte ed è arrivato a Bologna due ore dopo. Il passeggero: “Nessuno ci ha dato assistenza”. A raccontare l'episodio all'Ansa è uno dei passeggeri, Giangiuseppe Grassi, funzionario regionale con un passato proprio da agente di viaggi. " Nessuno ci ha dato assistenza, né dall'aeroporto né dalla compagnia - racconta -. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il call center e con i responsabili dell'aeroporto ma senza avere alcuna risposta in merito al nostro volo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Era un vero e proprio volo fantasma”: odissea per 150 turisti bloccati 18 ore a Palma di Maiorca

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