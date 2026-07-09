Circa 150 passeggeri sono rimasti bloccati per ore sotto il sole su un treno, con cinque treni soppressi, tra cui due per l’Umbria. La tratta interessata collegava Figline e Ponte San Giovanni, un tragitto di due ore. Durante l’attesa, è stato distribuito ghiaccio nelle carrozze per alleviare il disagio. La situazione ha durato diverse ore prima che il servizio tornasse alla normalità.

"Sul tabellone ho contato almeno cinque treni soppressi, due per l’Umbria". Marco Fiorelli doveva solo tornare a casa: da Figline a Ponte San Giovanni, un tragitto di due ore. Invece si è ritrovato intrappolato per l’intero pomeriggio in una girandola di cambi, attese e treni deviati, insieme a un centinaio di sconosciuti diventati compagni di viaggio suo malgrado. "Con me c’erano turisti stranieri completamente spaesati" racconta. "Siamo saliti sul primo treno che potesse farci arrivare almeno fino a Chiusi, perché almeno lì c’erano hotel dove dormire, se fosse servito". Quasi nessuna informazione, all’inizio, solo l’incertezza di chi non sa quando – e se – arriverà a destinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bloccati nel treno ore sotto il sole. Odissea infinita di 150 passeggeri. Distribuito ghiaccio nelle carrozze

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