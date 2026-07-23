Malore in volo per il comandante di un aereo da Palma di Maiorca a Varsavia | atterraggio d?emergenza a Malpensa
Il comandante di un Boeing 737 Max 8 ha avuto un malore durante il volo da Palma di Maiorca a Varsavia. L’aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa. A bordo c’erano circa 180 passeggeri. Non ci sono stati feriti, ma l’atterraggio è stato eseguito con urgenza. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. La rotta è stata modificata e il volo è stato sospeso.
Tensione a bordo e atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05, quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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