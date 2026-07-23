Malore in volo per il comandante di un aereo da Palma di Maiorca a Varsavia | atterraggio d?emergenza a Malpensa

Notizia in breve

Il comandante di un Boeing 737 Max 8 ha avuto un malore durante il volo da Palma di Maiorca a Varsavia. L’aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa. A bordo c’erano circa 180 passeggeri. Non ci sono stati feriti, ma l’atterraggio è stato eseguito con urgenza. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. La rotta è stata modificata e il volo è stato sospeso.