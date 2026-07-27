Karyna Shuliak, dentista di 37 anni di origine bielorussa, è l’ultima compagna di Jeffrey Epstein e potrebbe ricevere fino a 100 milioni di euro dal patrimonio lasciato dall’ex finanziere. Epstein, morto in carcere, aveva accumulato una fortuna che ora potrebbe essere erogata a diversi beneficiari. La donna, secondo fonti legali, potrebbe essere tra le principali destinatarie di una parte significativa dell’eredità. La questione è al centro di verifiche legali e procedure di successione.

Karyna Shuliak, dentista di 37 anni di origine bielorussa e ultima compagna di Jeffrey Epstein, potrebbe essere tra le principali beneficiarie del patrimonio lasciato dall’ex finanziere morto suicida in carcere. Alla donna, secondo quanto riportato, potrebbe spettare una somma che arriva fino a 100 milioni di dollari, oltre a beni di grande valore come un diamante da 33 carati. La loro relazione, durata circa otto anni, è stata confermata attraverso le carte rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia. Shuliak, inoltre, sarebbe stata l’ultima persona contattata telefonicamente da Epstein prima della sua morte. La relazione durata otto anni e il ruolo nella vita di Epstein. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Epstein lascia un’eredità milionaria, l’ultima fidanzata può ricevere fino a 100 milioni

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