Eredità milionaria alla Statale di Milano | ex docente lascia due case e risparmi senza vincoli per finanziare la ricerca e il futuro dell’ateneo
Un ex docente ha lasciato all'Università Statale di Milano due appartamenti e un capitale di risparmi senza vincoli, destinati al finanziamento di progetti di ricerca e al sostegno delle attività future dell’ateneo. La somma complessiva ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro, e l’istituzione si è costituita come beneficiaria universale di questo lascito. La notifica ufficiale dell’eredità è stata registrata presso il tribunale competente, e l’ateneo ha già avviato le procedure per l’utilizzo delle risorse.
L'Università Statale di Milano è stata nominata erede universale di un lascito straordinario. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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