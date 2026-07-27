Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 27 Luglio 2026, un valore di 0,185 €kWh (185,06 €MWh). Si tratta di un incremento significativo del 14,7% rispetto a ieri e il prezzo più alto registrato negli ultimi 30 giorni. La media settimanale si attesta a 0,172 €kWh, mentre quella mensile è di 0,153 €kWh, segnalando una tendenza al rialzo che potrebbe impattare le prossime bollette degli utenti nel mercato libero. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia è soggetto alle dinamiche di domanda e offerta, risultando spesso più volatile rispetto alle tariffe regolate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,185 €/kWh – 27 Luglio 2026

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