Energia elettrica ai massimi del mese | PUN in forte rialzo a 0,185 € kWh – 27 Luglio 2026
Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto 0,185 euro per kilowattora, pari a 185,06 euro per megawattora, il valore più alto del mese.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 27 Luglio 2026, un valore di 0,185 €kWh (185,06 €MWh). Si tratta di un incremento significativo del 14,7% rispetto a ieri e il prezzo più alto registrato negli ultimi 30 giorni. La media settimanale si attesta a 0,172 €kWh, mentre quella mensile è di 0,153 €kWh, segnalando una tendenza al rialzo che potrebbe impattare le prossime bollette degli utenti nel mercato libero. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia è soggetto alle dinamiche di domanda e offerta, risultando spesso più volatile rispetto alle tariffe regolate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Ganhador da loteria finge ser pobre para pedir dinheiro emprestado, mas acaba sendo ridicularizado
Notizie e thread social correlati
Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,166 €/kWh – 15 Luglio 2026Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto oggi 15 luglio 2026 un massimo mensile di 0,166 euro per kilowattora,...
Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,173 €/kWh – 20 Luglio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha raggiunto il massimo del mese, toccando 0,173 euro per kilowattora.
Temi più discussi: Energia elettrica, consumi record in Italia per il caldo: i dati; Consumi di elettricità a giugno ai massimi da 10 anni: cosa succede; PUN e PSV 20 luglio: la luce ai massimi degli ultimi 30 giorni; Caldo record, domanda di elettricità ai massimi da dieci anni.
Le 3 notizie economiche della settimana che possono avere un impatto concreto sul tuo portafoglio: 1?Energia elettrica: consumi ai massimi degli ultimi 10 anni 2?Bagagli: più di 2,8 milioni smarriti o rubati 3?Gen Z: solo 1 su 3 ha competenze economic facebook
Energia, a giugno la domanda elettrica italiana ai massimi da dieci anniIl grande caldo si fa sentire anche sui consumi di energia. A giugno, la domanda italiana di elettricità ha raggiunto il livello più alto del ... dailyexpress.it
Caldo estremo, consumi di energia ai massimi del 2026: cosa succedeCaldo estremo e consumi di energia in forte aumento: Terna segnala un nuovo picco di fabbisogno a 57,985 GW, +4,6% rispetto al massimo del 2025. soldionline.it