Energia elettrica ai massimi del mese | PUN in forte rialzo a 0,166 € kWh – 15 Luglio 2026
Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto oggi 15 luglio 2026 un massimo mensile di 0,166 euro per kilowattora, equivalenti a 165,91 euro per megawattora.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 15 Luglio 2026, un valore di 0,166 €kWh (165,91 €MWh). Si tratta di un livello che segna un forte rialzo rispetto ai giorni precedenti e si posiziona ai massimi degli ultimi 30 giorni. La variazione rispetto a ieri è del +9,2%, mentre rispetto alla media dell’ultima settimana l’aumento è dell’11,1% e addirittura del 18,5% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la componente energia della bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Setting the optimal tune for the Fe F1 outboard - YPC
Notizie e thread social correlati
Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,143 €/kWh – 8 Giugno 2026Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto oggi 8 giugno 2026 un massimo di 0,143 euro per kilowattora, equivalenti a...
Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,154 €/kWh – 23 Giugno 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero ha raggiunto oggi il massimo del mese, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che si attesta a 0,154...
Temi più discussi: I costi dell’energia a gas negli USA ai massimi da 17 anni per i data center; I titoli energetici salgono, le bollette non calano: perché?; PUN e PSV 15 luglio: la luce ai massimi degli ultimi 30 giorni; Energia da record a Piazza Affari: vale 250 miliardi.
L’ondata di caldo infiamma il mercato elettrico europeo e i prezzi volano ai massimi dal 2022 (oltre i 130 €/MWh in Italia) buff.ly/Sq1laFl #Energia #Elettricità #PowerMarket #MercatoEnergetico #PrezziEnergia #Electricity #EnergyMarket #Europa #Heatwave x.com
Il caldo estremo non mette a dura prova solo noi, ma anche le infrastrutture invisibili che sostengono le nostre attività. Quando le temperature salgono e la richiesta di energia tocca i massimi storici, la rete di distribuzione elettrica interrata va sotto stres facebook
Energia elettrica stabile: PUN oggi a 0,152 €/kWh – 14 Luglio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi, 14 Luglio 2026, a 0,152 €/kWh ... quifinanza.it
Quanta energia si consuma con questo caldoLa risposta breve è tanta, soprattutto per l'aria condizionata; per la risposta completa ci vuole qualche numero e grafico ... ilpost.it