Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 15 Luglio 2026, un valore di 0,166 €kWh (165,91 €MWh). Si tratta di un livello che segna un forte rialzo rispetto ai giorni precedenti e si posiziona ai massimi degli ultimi 30 giorni. La variazione rispetto a ieri è del +9,2%, mentre rispetto alla media dell’ultima settimana l’aumento è dell’11,1% e addirittura del 18,5% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la componente energia della bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,166 €/kWh – 15 Luglio 2026

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