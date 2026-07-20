Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ha raggiunto il massimo del mese, toccando 0,173 euro per kilowattora. La quotazione del PUN, il prezzo unico nazionale, è salita rispetto alle giornate precedenti. Questa variazione si verifica il 20 luglio 2026, con una cifra che corrisponde a circa 172,56 euro per megawattora.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 20 Luglio 2026, un nuovo massimo mensile, attestandosi a 0,173 €kWh (172,56 €MWh). Si tratta di un incremento del 13% rispetto a ieri e di un valore superiore del 18,7% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni. La tendenza rialzista delle ultime settimane si conferma, con la media degli ultimi 7 giorni a 0,164 €kWh. Nel mercato libero, il PUN rappresenta il prezzo base dell’energia elettrica, a cui vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Gli operatori possono proporre offerte a prezzo fisso o variabile, ma il PUN resta il riferimento per tutte le forniture a prezzo variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,173 €/kWh – 20 Luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abandonado por ser pobre, ele ativa um sistema de magnata e instantaneamente ganha 100 milhões

Notizie e thread social correlati

Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,166 €/kWh – 15 Luglio 2026Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto oggi 15 luglio 2026 un massimo mensile di 0,166 euro per kilowattora,...

Energia elettrica ai massimi del mese: PUN in forte rialzo a 0,143 €/kWh – 8 Giugno 2026Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in Italia ha raggiunto oggi 8 giugno 2026 un massimo di 0,143 euro per kilowattora, equivalenti a...

Temi più discussi: Caldo estremo, consumi di energia ai massimi del 2026: cosa succede; Energia e utility: azioni ai massimi, ma le bollette non scendono. Ecco perché; PUN e PSV 20 luglio: la luce ai massimi degli ultimi 30 giorni; I titoli energetici salgono, le bollette non calano: perché?.

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,153 €/kWh – 19 Luglio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 19 Luglio 2026, un valore di 0,153 ... quifinanza.it

Caldo estremo, consumi di energia ai massimi del 2026: cosa succedeCaldo estremo e consumi di energia in forte aumento: Terna segnala un nuovo picco di fabbisogno a 57,985 GW, +4,6% rispetto al massimo del 2025. soldionline.it