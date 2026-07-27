Emma Roberts si è sposata con Cody John in una cerimonia caratterizzata da un’atmosfera bucolica. L’attrice ha scelto di indossare i capelli sciolti e un trucco deciso. Poco si conosce sulla celebrazione e sui dettagli dell’evento, anche se Vogue ha pubblicato un video del fitting dell’abito, in cui Roberts spiega la scelta del vestito per il matrimonio. Al momento, non sono stati diffusi altri particolari sulla cerimonia.

Sono infatti pochissimi i dettagli ad oggi noti sulla celebrazione e non ultimo sul suo beauty look sebbene Vogue abbia rilasciato il video del momento del fitting, in cui l'attrice mostra e racconta la scelta dell'abito per il suo grande giorno. «Sapevo solo che volevo qualcosa di molto vintage», ha detto la sposa che, al suo look avorio, anzi, rosa antico ha abbinato un hair look molto semplice, compensato da un make-up dai toni più accesi. Che si va ad aggiungere ai beauty look sposa da star più belli di quest'anno. L'hair look da sposa: capelli sciolti con una fascia di ricami Niente acconciature importanti o raccolti magistrali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma Roberts sposa bucolica: capelli sciolti e make-up deciso per convolare a nozze con Cody John

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