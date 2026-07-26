L'attrice ha annunciato di aver sposato in segreto il suo fidanzato, Cody John, con un matrimonio avvenuto entro il fine settimana. La coppia era fidanzata ufficialmente da luglio 2024, quando l'attrice aveva condiviso su Instagram una foto del suo anello di diamanti, scrivendo in modo ironico che lo avrebbe mostrato prima che la madre lo rendesse pubblico. Nessun dettaglio aggiuntivo sul luogo o sui testimoni del matrimonio.

L'attrice è fidanzata ufficialmente dal luglio 2024: all'epoca aveva mostrato su Instagram il suo anello di diamanti accompagnato dalla caption ironica: «Lo metto qui prima che mia madre lo dica a tutti». La storia d'amore tra Emma Roberts e Cody John è iniziata nel 2022: i due si sono conosciuti tramite amici comuni all'interno dell'ambiente dello spettacolo. Da quel momento hanno costruito un legame solido e complice, caratterizzato da una forte riservatezza. Il probabile già marito della protagonista di Scream Queen è un attore noto nel panorama televisivo americano. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2018 e ha preso parte a diverse produzioni seriali note come Wu-Tang: An American Saga, In the Dark, The Rookie e NCIS. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma Roberts e le nozze in segreto con il fidanzato Cody John «entro il weekend»

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